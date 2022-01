Abogada de Nahir Galarza revela detalles de la confesión de la joven y la última petición de Pastorizzo antes de morir

24Horas.cl Tvn

08.01.2022

Sorpresa y revuelo.

Esa fue la reacción que causó la publicación del testimonio de Nahir Galarza, quien cumple cadena perpetua desde 2018 por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, y que ahora afirma que no es la responsable del crimen.

"Yo no maté a Fernando, fue papá", fueron los dichos de la joven, que según su abogada, Raquel Hermida, provocaría un vuelco total en este caso, exigiendo acusar "al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día":

Según reveló Infobae, la noche del homicidio ambos jóvenes se encontraban frente a la casa de su abuela materna y vieron cómo el padre de Galarza llegó velozmente en su auto.

"Fernando se asustó, frenó de golpe la moto y se cayó. Ella se tambaleó, pero se mantuvo arriba. Galarza (padre) se bajó, tomó el arma, que era suya, la que usaba como policía de Entre Ríos, habló algo con Pastorizzo, y le disparó dos veces", fue el testimonio de la abogada y que replicó el medio internacional.

Además, dio a conocer las últimas palabras del joven asesinado. "Por favor, llama a una ambulancia", petición que no fue atendida por Galarza quien se fue de la escena del crimen con el arma. "Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una pelÍcula. Aparte no tenía donde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado", confesó la joven a su abogada.

La nueva coartada es apoyada por Yamina Kroh, la madre de Nahir, quien conoció todos los detalles y señaló creer en su hija.

Por otra parte, ante este escenario, la joven volverá a declarar ante la justicia este lunes y estaría dispuesta a ratificar la denuncia y acusar a su padre.