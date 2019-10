Abren las urnas en Argentina para decidir entre la permanencia de Macri y la consagración de Fernández

Europa Press

27.10.2019

Los colegios electorales de Argentina ya han abierto sus puertas para que casi 39 millones de votantes decidan entre la renovación del mandato del actual presidente, Mauricio Macri, o la proclamación de Alberto Fernández, secundado por Cristina Fernández de Kirchner como aspirante a la Vicepresidencia.

Para poder asumir el Gobierno a partir del 10 de diciembre, la fórmula presidencial que se imponga deberá obtener el 45 por ciento de los votos válidos o el 40 por ciento, con una diferencia mayor al 10 por ciento con el segundo. De no cumplirse ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el pasado mes de agosto, Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007), ya había aventajado a Macri en 16 puntos.

Pero muchos en Argentina no ponen el foco sobre su figura, sino sobre su candidata a vicepresidenta, la ex mandataria Fernández Kirchner (2007-2015), que sorprendió a buena parte de la ciudadanía cuando anunció, en mayo, que no se postularía para volver a liderar el país, sino que sería la segunda de la lista del pragmático abogado.

Su rival en las urnas, el presidente Macri, que gobierna desde 2015, acude a la cita electoral sumido en un bajón de popularidad por las dificultades económicas surgidas desde abril de 2018.

El PIB del país caerá al menos un 3 por ciento este año y el desempleo supera ya el 10 por ciento, en un país afectado por una fuga de reservas internacionales, acentuada tras la victoria de Fernández en las primarias de agosto.

Macri llegó al poder prometiendo que sus reformas pro mercado activarían la economía argentina y acabarían con los problemas estructurales de las finanzas del país, que creció un 2,7% en 2015.