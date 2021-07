Abuela prendió vela para que a su nieto le fuera bien en un examen y se le incendió la casa

24Horas.cl Tvn

28.07.2021

Teresita de 86 años luego de mucho sacrificio en compañía de su marido construyeron su vivienda que se convirtió en el hogar de sus ocho hijos. Sin embargo, sufrió una tragedia.

Hace un mes, la adulta mayor prendió una vela dentro de su casa con el fin de pedir que a su nieto le fuera bien en un examen. Posteriormente, al ver que la vela estaba casi consumida se fue a dormir, es ahí dónde comenzó la tragedia.

En medio de la noche Teresita despertó cuando el fuego ya estaba consumiendo toda la casa. Logró encontrar las llaves y escapar del incendio. Pidió ayuda a sus vecinos quienes llamaron a los bomberos, lograron controlar el siniestro pero de su casa no quedó nada.

Un nieta se llevó a su abuela a vivir con ella y tras la tragedia la familia necesita ayuda para volver a reconstruir la casa.

“Ella no pide nada. Pero sabemos que quiere volver a su casa. No vio que de ese lugar que tantas alegrías le dio ya no queda nada. Es muy triste lo que le está pasando. Con mis hermanos, padres y demás nietos fuimos a limpiar las cenizas y nos encontramos con todo destruido. Cualquier ayuda que nos puedan dar para nosotros es muy importante" señalaron a Todo Noticias.

Se esta realizando una colecta en Argentina con el fin de poder ayudar a la reconstrucción de la casa de Teresita.