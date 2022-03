Abuelo de 80 años se presenta para unirse al ejército ucraniano: Dijo que lo hace por sus nietos

24Horas.cl Tvn

01.03.2022

El ejército ucraniano está haciendo frente al conflicto que cruza su país con Rusia, por ello, las tropas del ejército han salido a las calles para combatir la invasión.

Pero no solo han sido militares los interesados en la defensa, sino una serie de civiles que por motivos personales han decidido unirse a las tropas, como lo fue por ejemplo Miss Ucrania, Anastasia Lena.

Y en esta oportunidad otra persona llamó la atención por su interés al adherirse al ejército ucraniano: se trata de un abuelito de 80 años.

Fue la propia ex primera dama de Ucrania, Kateryna Yushchenko , quien compartió en su cuenta de Twitter la historia de este adulto mayor, “alguien publicó una foto de este hombre de 80 años que se presentó para alistarse en el ejército, llevando consigo un pequeño maletín con dos camisetas, un par de pantalones extra, un cepillo de dientes y algunos sándwiches para el almuerzo".

"Dijo que lo hacía por sus nietos” finalizó la publicación que ya ha recibido miles de "likes" y comentarios.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae