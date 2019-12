Accidente de helicóptero deja tres soldados estadounidenses muertos en Minnesota

24Horas.cl Tvn

06.12.2019

Tres soldados de la Guardia Nacional de Minnesota han muerto este jueves en un accidente de helicóptero, según ha anunciado el cuerpo en su cuenta de Twitter.

"Tres soldados de la Guardia Nacional de Minnesota han muerto cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk del Centro de Seguridad de Aviación del Ejército (...) cayó al Suroeste de St. Cloud", ha comunicado la Guardia Nacional, que no ha divulgado el nombre de los fallecidos.

Alrededor de las 14.05 horas (hora local) la Guardia Nacional perdió el contacto con el helicóptero, que realizaba un vuelo de prueba.

Por su parte, el general adjunto de la Guardia Nacional de Minnesota, Jon Jensen, ha asegurado que el cuerpo está "devastado" por la muerte de los soldados. "Nuestra prioridad ahora mismo es asegurar que las familias sean atendidas", ha apostillado.

