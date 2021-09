Acusan a mujer de apuñalar a su hija de tres años y esconder el cuerpo en una bolsa de basura

24Horas.cl Tvn

27.09.2021

Un terrible hallazgo quedó al descubierto en el condado de Iosco, estado de Michigan en Estados Unidos, luego de que un hombre descubriera un pequeño pie que sobresalía de una bolsa de basura negra.

El sujeto rápidamente dio aviso a las autoridades, las cuales se trasladaron al lugar, logrando encontrar el cuerpo de la pequeña Sutton Mosser de tres años, la cual mantenía múltiples puñaladas y que además, era sobrina del hombre que dejó al descubierto la dramática escena, según consignó People.

: Golpean y detienen a pastor por tocaciones a niño de 9 años mientras esperaba bus escolar Leer más

De acuerdo con la declaración jurada, el hermano de Justine Johnson, la noche anterior le preguntó dónde se encontraba su hija, ante lo cual la mujer respondió que se ocupara de sus propios asuntos.

Según medios locales, Johnson y su hija se estaban quedando en la casa de su madre, Alisa, la cual era la principal cuidadora de la pequeña. Según dijo al canal WNEM "ese bebé me amaba más que a nada. Estaba tan cerca de mí que siempre esperaba que volviera a casa del trabajo".

Asimismo, la abuela de la víctima señaló que al enterarse de la noticia "me derrumbé. Les dije que me dijeran que no es cierto, que necesitaba llegar a mi bebé y esto no podía estar pasando".

Cabe señalar que cuando los agentes llegaron hasta el domicilio, estos notaron que Justine no se encontraban en el lugar, logrando encontrarla momentos después caminando por las vías del tren.

: Hombre se lanza del segundo piso de su casa tras no tolerar más los maltratos de su esposa Leer más

Cuando le consultaron a la mujer por la muerte de su hija, esta les habría respondido que no quería hablar al respecto, siendo detenida y acusada por asesinato y abuso infantil en primer grado, quedando recluida y sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Iosco.

No obstante a ello, la madre de la acusada cree en su inocencia. "Justine amaba a Sutton con todo su corazón. Nunca dejaría que nadie lastimara a ese bebé", señaló, agregando que "ella siempre estuvo ahí para ella. Nunca hizo nada que la lastimara. Quiero una investigación justa para mi hija. Quiero que mi nieta tenga la justicia adecuada".

La joven de 22 años se declaró inocente el pasado lunes y deberá comparecer ante el tribunal este martes 28 de septiembre.