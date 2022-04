Acusan de asesinato a una mujer por haber abortado en Texas

Agencia EFE

Las autoridades del condado de Starr (Texas, EE.UU.), en la frontera con México, arrestaron y acusaron de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto "autoinducido", informaron este sábado medios locales.



Lizelle Herrera, de 26 años, fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de "asesinato" por haber supuestamente "causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido", dijo en un comunicado la oficina del alguacil de ese condado.



Este sábado por la tarde, dos días después de su detención, Herrera fue liberada bajo fianza y obtuvo representación legal, confirmó Nancy Cárdenas Peña, directora de política estatal en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, en su cuenta oficial de Twitter.

It's true. Lizelle Herrera has been released. We don't know additional details yet but I'm sure that will be forthcoming soon. #FreeLizelle #RGV