Adolescente empujada de un puente por una amiga: "Quiero que esté en la cárcel"

17.02.2019

La joven Jordan Holgerson (16) se encontraba compartiendo con unas amigas en un puente que cruza el Río Lewis en Estados Unidos, donde se disponían a lanzarse al agua desde una altura aproximada de 20 metros.

Holgerson se encontraba al borde del puente, dudando si hacerlo o no, cuando una amiga la empuja desde atrás cayendo de muy mala forma al río, quedando con seis costillas fracturadas y los pulmones perforados por estas.

Taylor Smith , 18, is may facing charges after allegedly pushed Jordan Holgerson, 16, of Kalama off the bridge at Moulton Falls Regional Park on Aug. 7 after Holgerson planned to voluntarily jump off but hesitated.

Jordan broke five ribs & punctured both of her lungs in the fall. pic.twitter.com/UCQtNdhiS7