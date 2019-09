Adolescente mató a su familia y llamó para denunciar el hecho: "Escuché disparos"

24Horas.cl TVN

03.09.2019

Un adolescente de 14 años dio muerte a cinco miembros de su familia en Alabama, Estados Unidos, y luego llamó a la policía para denunciar el hecho.

Todo comenzó con una llamada del menor, quien denunció lo ocurrido señalando que "escuché disparos". Adicionalmente, el joven sostuvo que se encontraba en el segundo piso del inmueble cuando ocurrió la tragedia.

Más tarde, al llegar la policía, se encontró con cinco personas muertas quienes fueron individualizados como el padre del menor, su madrastra, dos menores y otro pariente.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition. — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019

UPDATE: Investigators have recovered the handgun from the side of the road nearby where it had been tossed. https://t.co/hayOpNXq6X — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019

Luego del interrogatorio de rigor, el adolescente reconoció la autoría del crimen. "Confesó haber disparado a los cinco miembros de su familia en la residencia", manifestó el Departamento de Policía del condado de Limestone.

Tras ello, el menor ayudó a recuperar el arma 9 mm con el que mató a su familia, la cual había arrojado en el bosque, ya que sus primeras intenciones habrían sido negar su culpabilidad en el hecho.

Horas más tarde, las autoridades señalaron que el adolescente podría ser enjuiciado como adulto, situación que, considerando la gravedad del hecho, derivaría en que el menor enfrentaría una sentencia de pena de muerte.

Este hecho ocurrió en Alabama, estado en el que, estadísticamente, la mitad de la población tiene un arma debidamente inscrita.