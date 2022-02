Adorable gesto conmueve a las redes sociales: Niña le tapa los oídos a perrito durante fuegos artificiales

24Horas.cl Tvn

04.02.2022

Esta semana inició el Año Nuevo Chino y como varias festividades, son celebradas con una serie de fuegos artificiales que provocan un fuerte estruendo.

No obstante estos ruidos alteran a ciertos animales provocándole ansiedad, pánico y estrés y en donde varios se ven gravemente afectados en su comportamiento e incluso en su condición física.

Sin embargo una pequeña niña china al parecer sabe perfectamente que en esos momentos, es recomendable acompañar a la mascota para brindarle tranquilidad y evitar una tragedia.

Y es que un registro muestra a la pequeña "tapándole" los oídos a un perro que estaba a su lado para que éste no escuchara los fuertes estruendos que se percutaban a su alrededor.

El video fue compartido por el usuario Tong Bingxue, quien detalló el adorable gesto: "Momento conmovedor durante la celebración del Año Nuevo Chino: La pequeña le tapa los oídos a su mascota para evitar el susto de los fuegos artificiales".

La publicación ya reúne cerca de millones de reproducciones y casi 700 mil "likes" que destacan la noble acción de la pequeña con el animal.

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C