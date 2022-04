Adulta mayor denunció a vecino por ruidos molestos y fue asesinada en Argentina

24Horas.cl Tvn

03.04.2022

Una adulta mayor, de 71 años, fue asesinada en Caballito, Argentina, tras denunciar a un vecino por ruidos molestos.

Según reportó TN , el cuerpo de la víctima fue encontrado por su hija, quien la fue a visitar y a llevarle elementos de cocina, debido a que este domingo iban a celebrar su cumpleaños. La mujer encontró a su madre llena de moretones.

La hija llamó rápidamente a personal policial, que al lugar a los pocos minutos, puesto que había constancias de denuncias que la víctima efectuó por ruidos molestos.

Un joven de 25 años fue detenido por la policía: había sido advertido por la adulta mayor en varias oportunidades debido a que junto a sus amigos escuchaba música hasta altas horas de la noche y no la dejaban dormir.

La expareja de la víctima y con quien tenía dos hijos, Jorge Mariani, señaló que "fueron unos adictos a las drogas que se juntaban con un muchacho que vive en uno de los tres departamentos de ahí”.

“También es posible que la haya entregado para que le roben. No lo puedo creer, porque cuando él era chiquito lo tenía a upa, le daba de comer cuando la madre no estaba, porque eran todos un tiro al aire. Me da bronca que ella se metía a quererlo corregir a este pibe, pero no lo iban a corregir jamás”, añadió Mariani.

Personal policial indaga si el sospechoso habría actuado solo o con otros sujetos, e investigan el robo de dos televisores desde la casa de la víctima.