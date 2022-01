Advierten sobre "lluvia" de iguanas verdes en Estados Unidos por bajas temperaturas

Agencia EFE

30.01.2022

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por su sigla en inglés) advirtió este sábado que durante esta noche las iguanas verdes no nativas podrían caer de los árboles "aturdidas" debido a una bajada de la temperatura de hasta 30 grados Fahrenheit (entre 1 y 4 grados Celsius), algo inusual en el "estado del sol".



"Cuando las temperaturas en el sur de Florida se acercan a la congelación, las iguanas verdes no nativas pueden aturdirse y caer de los árboles, entrando en un estado de inactividad física donde su control muscular se apaga temporalmente", señaló la entidad federal en un comunicado.



Igualmente, FWC advierte en sus redes sociales a la población que no lleve a sus viviendas y automóviles iguanas verdes salvajes, ya que "pueden recuperarse rápidamente con temperaturas cálidas y usar sus largas colas y dientes afilados y garras cuando se defienden".



También el ente regulador recordó que las personas pueden matar "humanamente" a iguanas verdes, pues, como todas las especies invasoras no nativas, no están protegidas en Florida excepto por la ley anti-crueldad.



Estos reptiles de especies foráneas que se han convertido en una plaga en el llamado "estado del sol" quedan paralizados cuando el termómetro marca menos de 40 grados Fahrenheit (4,4 grados Celsius).



Los músculos no les responden y se caen de los árboles donde duermen, lo que popularmente se conoce como lluvia de iguanas.



Varios servicios meteorológicos han advertido este sábado de la posible lluvia de iguanas, sobre todo el domingo, que va a ser el día más frío de esta ola polar.



Brian Shields, meteorólogo del canal WFTV en Orlando, ofrece consejos hoy en Twitter en una sección titulada "Caída de iguanas ¿y qué hacer?".



Las iguanas verdes son nativas de América del Sur, América Central y el Caribe, y llegaron a Florida a través del comercio de mascotas. Fueron reportadas por primera vez en el estado en la década de 1960, según FWC.





VIENTO Y FRÍO A LA VEZ



Las bajas temperaturas que se registran hoy en el sur de Florida van acompañadas de un fuerte viento que ha obligado a suspender varios vuelos en el aeropuerto de Miami.



Este sábado por la mañana se cancelaron 67 llegadas y 66 salidas entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y ciudades del noreste de Estados Unidos debido a la tormenta invernal Kenan, dijo Greg Chin, portavoz de la terminal aérea, a la televisión Local 10.



En el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) las condiciones ventosas del sur de Florida no han afectado los vuelos, pero sí hubo decenas de cancelaciones debido al mal tiempo a nivel nacional, señaló la portavoz Arlene Satchell, del FLL.



En Nueva York, más de 4.600 vuelos han sido cancelados este sábado por la potente tormenta de nieve, calificada como un ciclón bomba, que azota desde anoche el noreste de Estados Unidos con temperaturas muy por debajo de cero grados centígrados (32 grados fahrenheit) y fuertes vientos.



Debido al aire frío que ingresa al sur de Florida, las autoridades han difundido hoy una alerta de congelación para los condados de Miami-Dade y Broward que comienza a última hora de la noche de este sábado y dura hasta el domingo por la mañana.



También hay un aviso de sensación térmica en vigor para Broward, lo que significa que las bajas temperaturas podrían provocar hipotermia, puntualizan hoy medios locales.