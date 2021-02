Agresor dio insólita explicación: Taxista protagonizó brutal golpiza a joven chileno en Tailandia

24Horas.cl Tvn

28.02.2021

Un joven chileno de 24 años de edad fue víctima de una brutal golpiza en la ciudad de Pattaya, en Tailandia. De acuerdo a lo que detallan medios tailandeses, el agresor fue el conductor de un mototaxi que se enfureció y las emprendió contra el turista al no poder entender lo que le decía.

Los golpes ocasiones dejaron con varias heridas en la cabeza al chileno. El hecho se registró el pasado 25 de febrero de madrugada, y ocurrió en momentos que Salvatore Castro quería que lo llevaran hasta su alojamiento en la zona de Soi Buakhao.

De acuerdo a lo que relató el propio agresor, la insistencia del chileno fue lo que lo sacó finalmente de sus casillas y que lo motivó a derribarlo de una patada en la cabeza. Luego siguió golpeándolo hasta romperle la nariz y provocarle hematomas en el rostro.

Una vez que la víctima logró huir del lugar, se dirigió a una estación de policía donde denunció a su agresor. Tras ello, la policía logró capturar al taxista quien ofreció disculpas por lo ocurrido y explicó su reacción: "Le pido disculpas. Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado".

Un hombre de 45 años que intervino en la pelea también entregó declaraciones y aseguró que el chileno había ingerido alcohol, lo que podría haber dificultado sus palabras en inglés: "No queríamos que esto sucediera. Ya es bastante difícil ganarse la vida. Eso sí, él había ingerido alcohol".