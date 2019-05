Al menos 11 muertos en un tiroteo en Virginia, EEUU

Agencia AFP

Once personas fueron abatidas este viernes durante un tiroteo en un edificio gubernamental de Virginia Beach, balneario de la costa este estadounidense, anunció la policía, que detalló que el atacante también murió.

"Tenemos 11 víctimas muertas en el lugar, seis víctimas adicionales trasladadas a hospitales" de la zona, declaró James Cervera, jefe de la policía local. El atacante fallecido era un empleado municipal, según detalló.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow