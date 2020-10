Al menos 18 muertos en colisión entre un tren y un autobús al este de Bangkok

Agencia EFE

11.10.2020

Al menos 18 personas han muerto y 29 han resultado heridas este domingo tras chocar un tren con un autobús de pasajeros en el este de Bangkok, informaron a Efe los servicios de rescate, que explicaron que continúan las labores para recuperar varios cuerpos que siguen atrapados.



El accidente se produjo a las 9.20 de la mañana (2.20 GMT) en la estación de Khlong Khwaeng Klan en la provincia de Chachoengsao cuando un tren arremetió contra un autobús en el que viajaban 60 trabajadores de una fábrica que se dirigían a un ceremonia en un templo.



Según el medio local "Bang Pakong News", en el paso de la vía no hay ninguna barrera y el conductor del autobús no reaccionó a la señal de alarma del tren.



Un miembro de los equipos de rescate aseguró a Efe que dos horas después del accidente todavía no habían sido capaces de retirar las mayoría de los cuerpos atrapados entre los restos del autobús y que esperaban que hubiera más fallecidos.



Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del autobús.