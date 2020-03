Al menos cuatro muertos en derrumbe de hotel utilizado como centro de cuarentena por coronavirus en China

Agencia EFE

08.03.2020

Al menos 4 personas han muerto a consecuencia del derrumbe de un hotel de seis plantas reconvertido en centro de cuarentena por el coronavirus en el sureste de China, informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.

La fuente agregó que, hasta las 10.30 hora local de este sábado, los equipos de emergencias habían logrado rescatar a 42 personas, de las cuales 5 están heridas de gravedad.

La prensa china indicó que 71 personas se encontraban en el edificio en el momento del suceso, acontecido en torno a las 19.15 hora local de este sábado en la localidad suroriental china de Quanzhou, por lo que 25 seguirían bajo los escombros.

Un operativo de emergencias compuesto por un millar de efectivos trabaja para tratar de rescatar a las personas que continúan atrapadas.

Las imágenes de televisión difundidas por los medios locales muestran un edificio vencido totalmente hacia uno de sus flancos cuyo desplome levantó una enorme polvareda.

El edificio accidentado es el del Hotel Xinjia, que, al igual que otros centros hosteleros y deportivos de gran capacidad del país asiático, había sido adecuado como centro de observación para contactos cercanos de enfermos de neumonía COVID-19.

A raíz de la epidemia de coronavirus, que ha dejado en China al menos 3.097 muertos y 80.695 infectados, el Gobierno del país asiático ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar los contagios de la enfermedad, como la construcción de varios hospitales provisionales en tiempo récord o la habilitación de edificios de otros usos para el combate contra la enfermedad.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV