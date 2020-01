Al menos cuatro víctimas fatales deja el fuerte sismo ocurrido en Turquía este viernes

24Horas.cl Tvn

24.01.2020

Este viernes a las 14:55 horas chilenas se registró un fuerte sismo que sacudió el sureste de Turquía, cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Sivrice, en la provincia de Elazig. El movimiento, que se registró a solo 10 kilómetros de profundidad, fue catalogado como superficial.

Según informó el Ministro del Interior Turco, Süleyman Soylu, se han contabilizado al menos muertos y, además, anticipó graves daños estructurales por la poca profundidad del temblor. "Algunos edificios se han derrumbado o han sido dañados por el terremoto", aseguró.

Por su parte, la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por su sigla en inglés), informó que los equipos de rescate se han movilizado en búsqueda de personas que podrían estar atrapadas entre los escombros.

En tanto, usuarios compartieron videos en redes sociales, mostrando la magnitud de los daños y la intensidad del movimiento ocurriendo:

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf