Al menos dos muertos en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte

Agencia AFP

30.04.2019

Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este martes en un tiroteo en el campus de Charlotte de la Universidad de Carolina del Norte, informaron personal y medios.

"Informan de disparos cerca de Kennedy. Corre, Escóndete, Lucha. Ponte a salvo inmediatamente", tuiteó el departamento de emergencia de la universidad estadounidense.

NinerAlert: Shots reported near kennedy. Run, Hide, Fight. Secure yourself immediately. Monitor email and https://t.co/LxOefV3rbf