Alcalde de Nueva York De Blasio lanza campaña por nominación demócrata a elección presidencial EEUU

16.05.2019

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, un demócrata progresista que ha criticado con frecuencia las políticas del gobierno de Donald Trump, anunció el jueves que buscará representar a su partido en la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos.

El edil de 57 años lanzó su campaña con el eslogan "Working People First" (Trabajadores primero), poniendo fin a meses de especulaciones que apuntaban a que agregaría su nombre a una lista creciente de demócratas ansiosos por enfrentarse al presidente Trump en los comicios de noviembre del próximo año.

En un video publicado el jueves, De Blasio retomó el tema de la desigualdad de ingresos en el que centró su primera campaña a la alcaldía neoyorquina en 2013, cuando emergió como una voz importante de los sectores de izquierda de su partido.

"La gente en cada parte de este país se siente estancada o incluso como si estuviera retrocediendo", dijo De Blasio en el video. "Pero los ricos se han hecho más ricos".

Today I am proud to announce my candidacy for president of the United States of America, because it's time to finally put working people first.https://t.co/p7LYipgAPg



Join me: https://t.co/sjKUWB2LwR #BdB2020