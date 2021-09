Alcalde de Nueva York declara estado de emergencia en la ciudad tras severas inundaciones

24Horas.cl Tvn

02.09.2021

Durante la jornada de este miércoles, remanentes del huracán Ida se hacen sentir en Nueva York donde se han registrado severas inundaciones que afectan a zonas de Manhattan, Brooklyn y Nueva Jersey.

La lluvia fue intensa durante toda la jornada y ha provocado que estaciones de metro se inunden e incluso se han reportado advertencias de tornados en zonas del Bronx y Long Island.

Reportan severas inundaciones en varias zonas de Nueva York Leer más

Ante la situación, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó en Twitter las medidas a tomar en la ciudad tras las severas inundaciones,

"Declaro el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York esta noche. Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras", agregó.

Además escribió recomendando a los ciudadanos que "por favor, manténgase fuera de las calles esta noche y deje que nuestros primeros en responder y los servicios de emergencia hagan su trabajo".

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.