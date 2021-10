Alce estuvo dos años con un neumático alrededor de su cuello: Logró ser liberado  

24Horas.cl Tvn

12.10.2021

En el año 2019 fue la primera vez que se observó al alce con un neumático alrededor de su cuello en los bosques del estado de Colorado, Estados Unidos.

Luego de dos años y tras la llamada de un vecino que dijo haberlo visto cerca de Pine Junction, en CR 126 al suroeste de Denver, oficiales fueron a su rescate.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday. Story: https://t.co/WHfkfPuAck 📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk

A través de redes sociales CPW NE, señalaron que, "el animal estaba bajo anestesia", cuando se realizó el procedimiento. Asimismo indicaron que el haber cortado sus astas para liberarlo y no el neumático "no daña al alce".

Why we cut the antlers off & not the tire:



1⃣ We tried, sawzall was slow going thru steel in the bead of the tire

2⃣ The animal was under anesthesia, time was limited

3⃣ Does not harm the elk, will grow back next year

4⃣ Reduces the chance the bull would be harvested this year pic.twitter.com/C24rgd5krs