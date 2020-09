Alemania registra nuevo máximo de contagios desde abril: más de 2.500 en un día

Agencia EFE

26.09.2020

Alemania registró en las últimas 24 horas 2.507 nuevos contagios, un nuevo máximo desde abril, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.



El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 282.730, con 9.452 víctimas mortales, nueve más en un día.



Alrededor de 249.700 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en alrededor de 23.600.



El pico de contagios se había registrado entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias.



Las cifras fueron bajando después y a partir de finales de julio volvieron a aumentar; en agosto se volvieron a superar por primera vez los 2.000 nuevos contagios diarios.



El número de nuevo contagios depende también de la cantidad de test que se realizan, que en abril era notablemente inferior.



El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, subió de 0,78 a 0,91, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.



Un valor inferior a 1 implica que un infectado contagia de media a algo menos de una persona.



En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, volvió a superar el valor de 1.



Este segundo valor, que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, subió de 0,97 a 1,01.

Alrededor de 50.000 alumnos en cuarentena



Por otra parte, alrededor de 50.000 alumnos se encuentran en cuarentena en toda Alemania, según una encuesta realizada por el diario "Bild" entre los minissterios regionales competentes.



El presidente de la Asociación Alemana de Docentes, Heinz-Peter Meidinger (65), estimó que la ya elevada cifra "se duplicará, si no multiplicarán, en los próximos tres meses" y expresó su temor de que controlar y contener los brotes en los colegios sea cada vez más díficil.



Advirtió del "peligro real de un nuevo cierre generalizado de colegios", lo que sería "una catástrofe para la educación y oportunidades de futuro" de los niños, dijo.



Criticó a las autoridades y subrayó que si los ministerios competente no son capaces de diseñar medidas alternativas eficaces tras eliminar las normas de distanciamiento en los colegios, todo apunta a que el número de contagios dentro de los centros educativos crezca.



La ministra de Educación, Anja Karliczek, señaló que los 50.000 en cuarentena consitituyen todavía una cifra reducida en relación con los once millones de alumnos en todo el país, pero subrayó la importancia de garantizar que las clases presenciales continúen "a toda costa".



En ese sentido, apeló a la solidaridad de todos por el bien de los alumnos y para no hacérselo más dificil a padres y docentes.