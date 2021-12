Condenados a muerte: padre lanzó a sus hijos por un balcón porque su pareja no quería criar los niños de otra mujer

24Horas.cl Tvn

31.12.2021

Un tribunal en China condenó a muerte a una pareja por su responsabilidad en la muerte de los hijos del hombre porque su novia se negó a criar los niños de su exesposa.

El 2 de noviembre, Zhang Bo arrojó a sus dos hijos por el balcón de un piso 15 en el municipio de Chongqing. La niña de dos años llamada Zhang Ruixue murió al instante, mientras que el niño de un año, Zhang Yangrui, falleció posteriormente ante la gravedad de sus lesiones.

A father and his girlfriend have been sentenced to death in China after he threw his two children from his apartment building because his new girlfriend did not want another woman's kids.



The two young children fell from the tower block in the pic.twitter.com/Uyasm9iSG9