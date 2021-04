"Amenaza de seguridad exterior": Cierran por emergencia el Capitolio en Estados Unidos

24Horas.cl TVN, Agencia EFE

02.04.2021

El Capitolio de Estados Unidos se encuentra bajo un cierre temporal de emergencia por una "amenaza de seguridad exterior", informó este viernes la policía.

"Debido a una amenaza de seguridad externa. No se permite la entrada ni salida de todos los edificios del Capitolio de EE.UU. en este momento. Se puede mover dentro de los edificios pero mantenerse alejado de ventanas y puertas", indicó el mensaje de la policía a las oficinas de los congresistas.

Finalmente, se conoció en detalle que la emergencia se produjo luego que un automóvil embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y provocó heridas a dos agentes de policía, que han sido trasladados al hospital, informó este viernes la policía del Congreso.

"Incidente crítico: La Policía del Capitolio de EE.UU. ha respondido a una zona de acceso norte en la Avenida Independencia por informaciones de que alguien embistió con su vehículo a dos agentes. El sospechoso está en custodia. Ambos agentes están heridos. Los tres han sido transportados al hospital", indicó la policía del Congreso en un mensaje en Twitter, sin ofrecer más detalles.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6