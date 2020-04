Anciana de 90 años muere tras ceder respirador artificial: “Guárdala para los pacientes más jóvenes”

24horas tvn

01.04.2020

Suzanne Hoylaerts, una anciana de 90 años de Binkom, Bélgica, falleció el pasado 22 de marzo tras ceder su respirador artificial a “pacientes más jóvenes”.

Tal como consignó FoxNews, la mujer fue hospitalizada por problemas respiratorios y tras dar positivo por coronavirus, rápidamente fue aislada y conectada a un respirador artificial para continuar con el tratamiento.

Sin embargo Hoylaertz sorprendió a los médicos con una particular petición: “No quiero usar respiración artificial. Guárdala para los pacientes más jóvenes. Yo ya he tenido una buena vida”.

This broke my heart.. 💔



Belgian woman, Suzanne Hoylaerts aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."



Not all #Heroes wear capes ! pic.twitter.com/NqxcaSXANT