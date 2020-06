Anciana dona su cosecha a enfermos de coronavirus en Perú

24horas tvn

12.06.2020

Albertina Flores Gonzáles conmocionó a todos en Cajamarca, Perú, luego de aparecer en un comedor popular con alimentos cosechados por ella.

“Aquí les traigo algunas cositas” dijo la mujer mientras cargaba dos sacos llenos de comida para donarlos a personas contagiadas con COVID-19.

La mujer quien decidió cooperar con los más necesitados, más encima pidió perdón por no traer más comida: “Disculpen que no traiga más, porque vengo caminando”, se excusó.

Tras estar presente en noble acto, la Municipalidad Distrital de Pimpingos decidió viralizar en redes sociales, el gesto que tuvo Albertina.

“Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”, confesó un trabajador de la municipalidad.

En el comedor decidieron invitar a la anciana a almorzar con ellos, tras tan generosa donación. Ademas, un anónimo donó dinero desde Lima a la mujer por su gesto de solidaridad.

“Esta es la historia de doña Albertina, ejemplo de lucha, esfuerzo y sacrificio. Que Dios lo bendiga y proteja por siempre. Porque estas acciones parten el alma y dejan sin palabras”, aseguró el trabajador municipal.