Anciano que tocaba el acordeón en el hospital a su mujer es hospitalizado por Covid-19

Agencia EFE

08.01.2021

Stefano Bozzini, un anciano italiano que acudía a tocar el acordeón bajo la ventana de la habitación del hospital en la que su mujer afrontaba la Covid-19, ha sido hoy ingresado también por coronavirus, según se hacen eco los medios locales.



Bozzini, de 81 años, dio positivo hace unos días y ha sido hospitalizado en el centro de Cortemaggiore (en Emilia-Romagna, al norte de Italia) aunque su condición no es grave.



El hombre se hizo famoso cuando, ante el ingreso de su mujer por covid-19, hizo lo primero que se le vino en mente: "el acordeón bajo la ventana", como contó a la radio pública. Se armó con el instrumento e hizo sonar las canciones favoritas de ella bajo la ventana de su habitación, captando la atención no solo de su mujer sino de otros internos y el personal sanitario, además de la de las redes sociales.



El gesto de Bozzini dio la vuelta al mundo pero tuvo un final amargo cuando ella, Carla Sacchi, falleció el 27 de noviembre a causa de la enfermedad. La pandemia los separó por primera vez en 47 años, según él mismo contó a los medios.



Es ahora él quien afronta el coronavirus. Poco después de su ingreso sus familiares le llevaron al hospital algunos de sus enseres y, entre ellos, el famoso acordeón.



"A veces, mientras toco, alguien entra en la habitación, insinúa un paso de baile y luego se va", explicó a un diario local. Su hija, Lucía, contaba también cómo el instrumento no sólo ha sido beneficioso para su moral, sino también físicamente.



De momento fuera de gravedad, Stefano acompaña a sus compañeros pacientes con la música de su acordeón.

Estas imágenes dieron a conocer su historia y se convirtieron en virales: