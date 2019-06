Angela Merkel vuelve a sufrir temblor corporal durante un acto en Berlín

24Horas.cl Tvn

27.06.2019

Durante esta mañana, la canciller alemana, Angela Merkel, sufrió nuevamente un visible temblor corporal durante un acto en el palacio de Bellevue, Berlín.

La canciller nuevamente intentó contener sus temblores cruzando sus manos, y más tarde rechazó un vaso de agua ofrecido por un asistente.

Angela #Merkel à nouveau prise de tremblements ce matin, à côté du président allemand. pic.twitter.com/L5M4rTAlLC — Laurent Desbonnets (@ldesbonnets) 27 de junio de 2019

Merkel, que cumplirá 65 años el próximo 17 de julio generó preocupación el pasado martes cuando durante varios minutos en una ceremonia oficial junto al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sufrió la misma situación.

"Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", había sostenido la canciller en aquella ocasión.