¡Llegó el 2022! Así celebran en todos los países del mundo el Año Nuevo

31.12.2021

Si bien en Chile aún restan varias horas para la llegada del 2020, en varios países del planeta ya celebran el Año Nuevo.

Por la zona horaria, Oceanía y Asia serán serán las primeras áreas en recibir el nuevo año, dando paso a África, Europa y, posteriormente, América.

Fuegos artificiales, drones y diversas tecnologías son usadas en distintas zonas para la festividad.

Revisa el detalle en los cinco continentes:

AUCKLAND, NUEVA ZELANDA

Año Nuevo en Nueva Zelanda









SYDNEY, AUSTRALIA

Happy New Year! Wishing you a happy and prosperous 2022. 🎉🎆🎇 pic.twitter.com/y4860HPQr9 — Sydney Opera House (@SydOperaHouse) December 31, 2021

COREA DEL NORTE

CHINA