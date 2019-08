Apagón masivo se registra en parte de Inglaterra y Gales

24Horas.cl TVN

09.08.2019

Un "apagón masivo" se registra durante esta jornada en Reino Unido, afectando principalmente a Inglaterra y Gales.

Por ahora, se conoce que el hecho ha generado retrasos en el transporte ferroviario, aéreo y de carretera, según consigna El País. Además, varios pasajeros del metro de Londres han subido a las redes sociales videos y fotografías del transporte a oscuras.

Sin embargo, tres aeropuertos de la capital -Hearthow, Gatwic y Luton- no se han visto afectados, según la BBC.

Preliminarmente, se trataría de una falla en la red de National Grid y un portavoz indicó que "esta tarde que ha habido "problemas con dos generadores que provocaron una pérdida de energía en algunos puntos del Reino Unido".

Además, la compañía UK Power Networks dijo a través de su cuenta de Twitter que "estamos al tanto de un corte de energía que afecta a grandes partes de Londres y el sudeste [del país]. Creemos que esto se debe a un fallo en la red de National Grid que está afectando a nuestros clientes".

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.