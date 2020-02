Argentina: Corte reconoce una madre y dos padres para una niña de 9 años

24Horas.cl Tvn

21.02.2020

En la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, la justicia reconoció a una madres y dos padres, uno biológico y uno adoptivo, para una niña de 9 años. La causa se inició luego de requerimiento legal del padre biológico de la menor y tras "un pedido muy fuerte" de la menor, según relató la jueza a cargo del caso, Mariana Rey Galindo. "Ella nos dice tan dulcemente 'no me hagas elegir porque yo siento que tengo dos papás, y si me haces elegir yo de aquí me voy'", contó.

Según Rey Galindo este caso "pone en crisis al sistema legal" que en una normal del Código Comercial y Civil establece que "los ciudadanos argentinos no pueden tener más de doble vínculo filial". Relató que se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos para declarar la inconstitucionalidad de la norma que no permitía a la niña tener dos padres.

Tras la resolución los nombres de los, ahora, tres encargados legales de la menor aparecerán de igual forma en el acta de nacimiento de la pequeña y todos gozarán de los mismos derechos y responsabilidades sobre la menor.

Para la jueza el caso sienta un precedente legal para el futuro y espera que provoque "repensar al derecho y a la sociedad sobre otras formas de vivir".

Fuente: EFE.

Foto: Referencial