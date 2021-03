Desconocidos armados intentan secuestrar a jóvenes a plena luz del día

"Esto pasa todo el tiempo, no importa dónde estés o cómo estés vestida, ya sea estés caminando por la calle o la vereda, sea de día o de noche, pasa todo el tiempo y es importante que se sepa", dijo una de ellas.

22.03.2021

En la ciudad de Quilmes dos jóvenes fueron víctimas de un intento de secuestro, cuando se encontraban caminando para tomar un colectivo por la Plaza Lourdes.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad, un sujeto armado que pasó por la calle en una furgoneta trató de subir a una de ellas al vehículo, el cual era conducido por otro sujeto que comandaba al atacante.

"Estábamos yendo a la parada del colectivo, y en medio de la nada se apareció un hombre armado, nos apuntó a las dos, y nunca dijo nada, el que daba las órdenes era el que estaba dentro de la camioneta", sostuvieron las víctimas en conversación con Todo Noticias.

Una de ellas, a quien al parecer los presuntos raptores tenían identificada, se salvó enroscándose en el suelo para que no pudiese tomarla, momento en el que su amiga comenzó a forcejear para soltar al antisocial de la joven.

Una cámara de vigilancia grabó el intento frustrado de secuestro a mano armada a una joven que tuvo lugar en Quilmes, al sur de Buenos Aires, el pasado 20 de marzo a plena luz del día.

"Yo tenía a Lara agarrada del brazo, salimos corriendo, y el hombre que tenía el arma fue directo por ella, en ningún momento dijo nada. Le agarró el brazo y Lara hizo perro muerto, se tiró al piso, se hizo bolita y en ningún momento dejó de gritar, y yo al ver esa situación quedé paralizada", dijo una de las chicas.

"El que estaba en la camioneta gritaba 'súbela al auto', mientras a mi me decía que me quedara quieta, pero yo jamás iba a dejar que se la lleven", agregó la amiga que soltó las manos del hombre, quien añadió que "esto para todo el tiempo, no importa dónde estés o cómo estés vestida, ya sea estés caminando por la calle o la vereda, sea de día o de noche, pasa todo el tiempo y es importante que se sepa".

"No fue un robo nada más, fue un intento de secuestro (...) Si fuera un intento de robo nos hubiese pedido el celular o la mochila. Hubiese sido fácil robarnos, más si tiene un arma, pero eso no fue lo que pasó", recalcaron.

En cuanto a la investigación, ambas víctimas consiguieron anotar la patente de la furgoneta, la cual dieron a la Policía de Buenos Aires. Sin embargo, denunciaron que dicha institución estaba tomando el caso como un robo, y no como un intento de secuestro.