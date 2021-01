"¿Qué le hizo ese maldito?": joven argentina fue drogada y abusada en supuesta entrevista de trabajo

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven a su hermana a través de un mensaje que envió por WhatsApp.

Una brutal situación ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego que una joven venezolana fuera drogada y abusada sexualmente en medio de una entrevista de trabajo.

Según indican diversos medios argentinos, la mujer alertó a su familia gracias a un mensaje que envió a través de su teléfono celular.

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven a su hermana a través de WhatsApp, mensaje en donde además agregó la dirección.

Inmediatamente, su madre se dirigió a lugar de los hechos junto a las autoridades, siendo rescatada al instante. Cabe destacar que el momento quedó registrado en un video, en donde se puede escuchar a la progenitora gritar desconsoladamente: "¿Qué le hizo ese maldito? ¿Qué le hizo?".

Cabe señalar que el abuso tuvo lugar al interior de un local del barrio Balvanera, sector en donde se encontró a la mujer totalmente inconsciente y con el sujeto intentando vestirla.

"Pensé que mi hija estaba muerta y me estaban cuidando de ver algo monstruoso. Yo les gritaba que quería verla", aseguró la madre a los medios de comunicaciones de ese país.

Mientras la joven fue puesta en una camilla para ser trasladada en una ambulancia a un recinto hospitalario, esta no dejaba de repetir: "Perdóname mamá". Sin embargo, la mujer contestó: "Yo no tengo nada que perdonarte".

En relación al implicado, quien fue identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, habría citado a la víctima a una entrevista laboral relacionada a la venta de uniformes médicos.

Tras concretar el encuentro, este habría insistido varias veces en ofrecerle "un vaso de gaseosa o de jugo".

La causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 15 a cargo de la jueza Karina Zucconi, quien imputó al hombre por el delito de "abuso sexual simple".

Marchas y protestas

Tras conocerse la noticia se comenzó a viralizar la etiqueta "Garzón violador" en la red social Twitter, y se convocó una manifestación al frente de la tienda donde ocurrieron los hechos, a la que acudió, entre otros, Thays Campos, madre de la joven, quien aseguró que su hija "está destrozada".

Otra manifestación se convocó con dirección al Palacio de Justicia, en la que los asistentes, muchos integrantes de la numerosa comunidad venezolana en Argentina, reclamaron a la jueza que lleva el caso, Karina Zucconi, que ordene la detención de Garzón, quien por ahora sigue en libertad.



El caso cruzó las fronteras argentinas y llegó a Venezuela, donde hoy se realizó una protesta frente a la embajada Argentina en Carcas, y donde el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a la violación en su programa de televisión.



"Ella logró avisar a su mamá, a su familia. Agarraron al tipo en flagrancia y lo pusieron en libertad porque no tiene antecedentes. Sí, la jueza que lleva el caso tiene antecedentes como cómplice de agresiones misóginas. Ya lo hizo antes con el caso del femicidio de Marianela Rago (...). Ojalá que el Gobierno argentino y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde, que no se lo impidan los tratados con el Fondo Monetario Internacional", señaló. EFE



Otras víctimas

Anioska Reyes, amiga de la joven de 18 años, contó a Efe que esta se encuentra "sin trato a otras personas, bastante cerrada, muy triste", y afirmó que hay más víctimas de esta misma persona, aunque "hay que darle espacio y tiempo" para que puedan contar sus casos.



"Víctimas que ya han sido de este agresor, es importante que declaren y que muestren las pruebas que tienen, si se comunicaron con el hombre, y sean testigos para que demos más contundencia a que este hombre esté tras las rejas y no haya más víctimas", afirmó.



Aseguró que ahora que se conoce el método que Garzón empleó será más fácil que otras víctimas puedan entender lo que les ocurrió.



"Las víctimas que pasaron este hecho imagino que cuando salían de la droga, él imagino que las confundía: 'mira, te desmayaste, te di agua...' entonces se van confundidas a sus casas sin saber qué pasó. A esas víctimas también les hablo, si ustedes piensan que están confundidas, no, no están confundidas, ya sabemos, ya salió a la luz este caso, así que pueden hablar, si ustedes piensan que fueron abusadas por este hombre hablen", agregó.

Con información de agencia EFE