"Me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito": Habla madre de joven ladrón de 15 años asesinado en robo

25.06.2021

Este martes 22 de junio falleció un adolescente de 15 años llamado Ezequiel, alias "Torrejita", quien fue abatido al tomar como rehén a un menor de 7 años en medio de un intento de robo en La Plata, Argentina.

Luego de tomar a este niño, trató de obligarlo a entrar a la vivienda, pero logró zafarse y escapó junto a su hermana. Tras esto, una persona que se encontraba junto al dueño de la propiedad le disparó dos veces, provocándole la muerte. Posteriormente se dio a la fuga y murió a un par de metros del lugar.

La historia de este ladrón causó conmoción tanto por la violenta forma en la que falleció, como por la tragedia que significó la pérdida en su entorno familiar.

La madre del joven fallecido, llamada Natalia habló con los medios trasandinos. En El Trece , comentó "fue mi primer hijo, me crié a la par de él siendo mamá. Tenía 16 años cuando nació Ezequiel y lo crié sola, con mi familia, mi abuela y mis tías. El papá hace poco empezó a tener más comunicación con Ezequiel y ahora se arrepiente”.

Además se refirió a las compañías que tenía su hijo, asegurando que quienes lo indujeron al mundo de la delincuencia son “gente grande, de 34 o 40 años”. “Es una basura, un hombre grande, un reclutador de menores que lo mandaba hacer los trabajos sucios para él”, destacó con angustia. “Me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito. Lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a la persona más basura que puede haber”, añadió.

Según comentó Natalia, trató de sacar de su hijo del entorno delictivo y se enfrentó con Ezequiel por esta misma razón. “Yo no quería que se junte con nadie. Las cosas que no van, no van. Él tenía que terminar el estudio para poder tener un buen trabajo”, aseguró.

Al finalizar la entrevista, comentó que la muerte de Ezequiel ha sido difícil de enfrentar entre quienes querían a este joven. “No puedo ni siquiera ‘chusmear’ las redes porque me hace mal ver la fotos de mi hijo... No puedo”. “Mis hijos más chiquitos no saben lo de Ezequiel, ¿Cómo se lo cuento a los hermanos?”, confesó.