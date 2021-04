Sujetos en motocicleta arrastraron 50 metros a un bebé para robar una mochila

24Horas.cl Tvn

07.04.2021

Un violento asalto tuvo lugar en la ciudad de Rosario, Argentina, luego que unos sujetos en motocicleta interceptaran a una madre y a su bebé para robar una mochila que se encontraba en el canasto de una bicicleta. Sin embargo, al arrojar a la mujer al suelo, el bebé quedó sujeto a la silla trasera, siendo arrastrado unos 50 metros.

El asalto ocurrió luego que la madre retirara a su hijo de un jardín infantil, momento en que fue atacada por un hombre y una mujer a plena luz del día.

De acuerdo a la información obtenida por el medio Todo Noticias (TN), la mochila del menor estaba amarrada al canasto, razón por la cual no pudieron sustraerla de inmediato y el bebé fue arrastrado por el suelo, mientras que la madre quedó tendida en la calle.

Ante tal situación, la víctima comenzó a gritar para pedir ayuda, pero esto solo provocó que los delincuentes aumentaran la velocidad de la motocicleta.

Sin embargo, tras varios intentos por robar las pertenencias personales del bebé, los sujetos se dieron por vencidos y se fueron con las manos vacías.

"Me lo arrastraron media cuadra (a su hijo) y no podían sacar la mochila, no me robaron nada al final. Yo gritaba y no me daba la voz, fue algo horrible", declaró Melisa, la madre del menor.

En relación al estado de salud del bebé, este terminó con golpes en la cabeza, raspones y llagas en sus manos, siendo trasladado al hospital más cercano.