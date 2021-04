Argentina endurece toque de queda y vuelve a cerrar escuelas en Buenos Aires

Agencia EFE

14.04.2021

El Gobierno argentino endureció este miércoles el toque de queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y sus localidades colindantes, y allí estará prohibida la circulación entre las 20:00 y las 6:00 debido al aumento de casos de la covid-19.



Además, entre otras medidas, desde el próximo lunes y hasta el 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en las clases de los tres niveles educativos.



"El avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más", dijo el presidente, Alberto Fernández, dijo en un mensaje grabado.



El AMBA es la zona más crítica en cuanto a contagios de coronavirus, y Fernández pidió a las autoridades de cada localidad "que fiscalicen y hagan cumplir" la medida.



El mandatario aseguró que pretenden "garantizar dos cosas".



"No detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature", aseguró Fernández, quien agregó que el domingo llegarán más vacunas a Argentina, en un momento en el que las dosis disponibles en el país se agotan.



SIN ACTIVIDADES SOCIALES EN ESPACIOS CERRADOS



Toda actividad comercial en el AMBA deberá desarrollarse entre las 9:00 y las 19:00 horas, momento de la tarde en el que deberán cerrar al público, y a partir de entonces los restaurantes y bares solo podrán servir por envío.



Asimismo, las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados se suspenderán.



El presidente recalcó que las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen la potestad de comprar vacunas por su cuenta.



Estas medidas sustituirán a las que se implantaron el viernes pasado y que determinaban la prohibición de la circulación a partir de la medianoche y hasta las seis, así como el cierre de establecimientos a las 23:00 horas.



"Lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco, a la luz de muchas cosas que hemos visto ocurrir a lo largo de este fin de semana en el AMBA", indicó Fernández.



CACEROLAZOS EN ZONAS DE BUENOS AIRES



Al poco de terminar el mensaje, en varios barrios de Buenos Aires se pudieron escuchar cacerolazos a modo de protesta por parte de los ciudadanos.



El Ejecutivo argentino dictaminó estas restricciones adicionales después de que el martes se produjera un nuevo récord de contagios de coronavirus, con 27.001 positivos.



La curva ascendente ya dejó otros cuatro récords de casos históricos la pasada semana.



Asimismo, este miércoles se confirmaron otros 25.157 contagios y se realizaron 89.761 tests, informaron desde el Ministerio de Salud.



Solo en la ciudad de Buenos Aires hubo 2.658 positivos, y en la provincia homónima se contabilizaron 13.241 nuevos casos.



Hubo 368 muertes en las últimas 24 horas, la mayor cifra en lo que va de 2021.



Hasta el momento, ha habido 2.604.157 casos de covid-19 y 58.542 muertes desde que comenzó la pandemia.



"POSTERGAR FESTEJOS"



Esta misma mañana, la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, pidió a la población evitar las actividades que no son prioritarias y disminuir al mínimo los contactos sociales para poder desacelerar el aumento de los contagios de la covid-19 y evitar poner en tensión el sistema de salud.



"Necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria. Que hagamos lo mínimo indispensable", dijo Vizzotti en conferencia de prensa en Buenos Aires, al sugerir que se puede ir a trabajar y llevar a los niños a la escuela y "postergar festejos", como cumpleaños y reuniones sociales.



Fernández, que fue diagnosticado de covid-19 hace casi dos semanas, retomará este jueves sus "actividades habituales" tras encontrarse en buen estado de salud, informaron este miércoles fuentes oficiales.