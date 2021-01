"Querían lincharme": mujer argentina fue agredida en Mar del Plata por llevar un pañuelo a favor del aborto

24Horas.cl Tvn

26.01.2021

Una brutal golpiza se registró durante la jornada de este lunes 25 de enero en Argentina, luego que una mujer de 39 años llevara un pañuelo verde como signo de estar a favor del aborto legal y seguro.

Según consignó TN, la víctima fue golpeada al interior de un bus por otra mujer y un grupo de jóvenes que la acompañaban, quienes la acusaron de "matar bebés". Los involucrados de la agresión corresponden a adolescente de entre 15 y 19 años de edad.

En conversaciones con un medio local de Mar del Plata, la mujer aseguró que "una pasajera que estaba en el último asiento me empezó a golpear, me increpó y me dijo que me saque yo el barbijo porque el mío era verde por el aborto legal".

Además explicó estar asustada por los insultos que recibió y que producto de los diversos golpes que le propinaron en la cabeza, se encuentra bastante adolorida.

“Me decían guarangadas (insultos), y que estaba bien que mataran a las feministas y me insistían en que me saque le barbijo”, aseguró

La víctima explicó que antes de recibir los golpes, ella les contesto a los implicados que “tenía todo el derecho del mundo a usarlo”.

Fue ahí cuando desató la furia de los agresores: “Ahí hubo más gritos y me empezaron a pegar la cabeza contra el asiento, me tiraron al piso y me patearon, intenté cubrirme pero no me daban respiro”.

“Me quisieron arrastrar para abajo del colectivo (bus), sentí que querían bajarme para lincharme”, aseguró la mujer golpeada.

Pese a la brutal golpiza, lo que más lamenta la mujer es que ninguno de los pasajeros que se encontraban al interior del colectivo la defendió. Sin embargo, el chofer fue quien llevó a la agresora de 37 años hasta una comisaría.

En el lugar fue fue aprehendida y quedó imputada en la causa por “lesiones leves”, recuperando su libertad a las pocas horas.

En tanto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina, manifestó su repudio a través de redes sociales.

Repudiamos con profunda vehemencia las agresiones que sufrió una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Mar del Plata el día 25 de enero en la vía pública.

— Ley 27.610 💚 (@CampAbortoLegal) January 26, 2021

