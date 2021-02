Arrestan a 10 "hackers" en Europa por robar 100 millones en criptomonedas a famosos

Europa Press

10.02.2021

La Policía Europea (Europol) detuvo a 10 "hackers", ocho de ellos este martes, acusados de robar 100 millones de dólares en criptomonedas a través de una campaña de robos de tarjetas SIM a famosos de Estados Unidos.

La red de "hackers" llevó a cabo el pasado 2020 una serie de ataques a miles de víctimas, entre las que se incluyen influencers, deportistas famosos, músicos y sus familias.

Empleaban el método conocido como secuestro de tarjetas SIM, con el que desactivan una tarjeta SIM y la asocian a otro número de teléfono. Habitualmente se hacen pasar por empresas para obtener estos datos o los consiguen de los proveedores telefónicos.

