Arrestan a un hombre acusado de violar a una mujer de 80 años en Miami

Agencia EFE

07.03.2022

Un hombre acusado de violar a una anciana de 80 años el pasado febrero en Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), fue identificado y arrestado, informó este lunes la Policía local.

Luis Felipe González, de 24 años, fue detenido en el condado Lee, en el suroeste de Florida, y está pendiente de ser trasladado a Miami, informó hoy la Policía de esta ciudad.

González, que había sido descrito por las autoridades como un agresor "despiadado y peligroso", afronta varios cargos, entre ellos "agresión sexual, secuestro, detención ilegal y abuso de una anciana".

El detenido deberá responder por los hechos ocurridos la madrugada del pasado 27 de febrero en una intersección en el barrio de La Pequeña Habana de Miami, donde, según la declaración de la mujer, el hombre se le acercó por detrás y la arrastró hasta la parte posterior de un edificio, y la violó.

Tras la agresión, la mujer escapó hacia un negocio cercano y llamó a la línea de emergencias 911.

La Policía había pedido la semana pasada la colaboración ciudadana para dar con la identidad y paradero del agresor.

Detectives have successfully identified Luis Felipe Gonzalez for his involvement in a sexual battery crime committed on 2/27/22 in the area of N.W. 37th Avenue & N.W. 1 Street. He is currently in the process of being extradited to Miami. pic.twitter.com/zE5Sk6JY0T