Arzobispo colombiano advierte un aumento de "pactos satánicos" con retos de redes sociales

14.02.2022

Los retos con el fin de vivir experiencias paranomales han ido en aumento en el último tiempo y las redes sociales han contribuido a que estas prácticas se vuelvan tendencia.

En este sentido, el arzobispo colombiano Andrés Tirado Pérez, experto en temas demoniacos en América Latina, advirtió en entrevista con Crónica sobre el aumento de los pactos satánicos y las repercusiones sobre la salud física y mental de las víctimas.

De acuerdo al sacerdote, la existencia de los demonios "no es un mito, no es una leyenda, no es una construcción literaria ni filosófica, ni teológica; es un ser, o varios seres, porque a veces lo encasillamos en uno solo, que buscan hacer el mal a la humanidad y al ser humano".

Si bien, son los pactos satánicos los que han aumentado, Tirado comentó que también existen pactos con Dios, los que consisten en alianzas de protección y ayuda, mientras que con los pactos con el Diablo "no hay una legalidad" y que hacer un pacto satánico no es fácil, pues consiste en rituales y compromisos.

Retos de internet

El arzobispo se refirió al uso de la tecnología y cómo ha influido el internet la viralización de rituales satánicos e indicó que "desafortunadamente (la tecnología) es una gran herramienta, pero ha formado una gran destrucción en muchos jóvenes, como bulimia, anorexia, retos y pactos".

Cabe señalar que, durante el último tiempo, se han viralizado retos como el 'Charlie, Charlie', la tabla ouija o sesiones de espiritismo y bajo estos rituales, "la gente cree que van a recibir bendiciones, poder y fama", pero el sacerdote indicó que no siempre sale bien, puesto que retroceder es muy difícil y el costo es muy grande.

"La posesión es un sistema muy distinto a los pactos satánicos. ¿Puede haber pacto satánico y posesión? Sí, pero no es una medida condicional siempre. En muchos casos, las posesiones son por trabajos de brujería o satanismo. Segundo, que usted haga un ritual... entro a internet, bajo un grimorio, me pongo a hacer el 'Charlie Charlie', me pongo con la tabla ouija, hago una sesión de espiritismo y no salen bien".