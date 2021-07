"Decía que se había caído": crimen de niño revela historial de torturas y abandono

24Horas.cl Tvn

21.07.2021

El pasado domingo, un niño de dos años falleció en Zárate, Argentina, luego de que su madre le propinara una golpiza. La mujer llevó al pequeño hasta el hospital San José de Campana, donde indicó que su hijo "estaba frío".

A poco de ingresar al centro médico, el niño falleció. Tras la autopsia, se determinó que el pequeño sufrió un golpe en el cráneo, además de presentar múltiples traumatismos. Ante esta situación, se ordenó la detención de la madre y de su pareja.

Con la investigación en su contra, nuevos detalles se han reportado del caso. Según información revelada por Crónica , el deceso de Tobías Suárez destapó una historia de maltratos y abandono, en medio de acusaciones cruzadas entre su familia.

Los médicos determinaron que el cuerpo del niño presentaba golpes en múltiples áreas, traumatismos anteriores en el torso y espalda, y quemaduras con cigarrillos.

Una fuente cercana a la familia expresó al medio citado que la madre de Tobías "en el hospital, no paraba de llorar. Decía que el nene se había caído y golpeado la cabeza durante el día anterior, pero que no lo llevó antes porque no le pareció que estaba mal, que había comido y todo".

La mujer se negó a declarar ante el fiscal, pero sí lo hizo su pareja, quien apuntó a la madre del niño como la autora del crimen. El sujeto sostuvo que la había viso pegarle al pequeño en al menos cuatro oportunidades. No supo responder por qué no las evitó o si había visto las lesiones en Tobías.

Los tíos del niño publicaron en Facebook imágenes de los detenidos y aseveraron que la mujer "mató al bebé que crió mi mamá porque (la imputada) lo abandonó cuando él tenía 15 días".

"Mi hermana tuvo COVID-19 positivo. El bebé fue a los brazos (de quien) cualquiera podía imaginar eran los mejores, su mamá biológica, que le arrebató la vida a golpes", indicó el tío.

Una fuente citada por el medio explicó que el padre biológico de Tobías "no podía tenerlo" y que "se lo dio a su hermana para que lo pueda criar ella. Lo tuvo re bien, pero se le prendió fuego a la casa. (La imputada) vino a buscar al nene hace un mes. Se lo llevó y pasó esto. Una jueza había dictaminado que ella tenía la custodia porque era la madre". Junto con Tobías, la detenida tendría tres hijos más a cargo.