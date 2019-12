Atacante apuñala a varias personas tras irrumpir en una sinagoga en Nueva York

24Horas.cl Tvn

29.12.2019

En la localidad de Monsey, perteneciente al estado de Nueva York (Estados Unidos), se registró esta madrugada un nuevo ataque antisemita por parte de un hombre en solitario.

De acuerdo a las informaciones emanadas, el sujeto irrumpió al interior de una sinagoga en donde sacó un machete y comenzó a apuñalar a quien se le cruzara en el camino. Producto de esta acción, al menos cinco fieles judíos habrían resultado con heridas de diversa consideración.

Tras el atentado, el agresor huyó corriendo del templo y luego escapó a bordo de un vehículo. En el momento del hecho, las víctimas conmemoraban la festividad religiosa de Janucá.

Three Jews stabbed in a synagogue in Monsey tonight. An intruder came into Rabbi Rottenberg's shul with a machete.



There are no words to describe the anxiety of this moment. pic.twitter.com/F4VBhNWMpz