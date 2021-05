Cámaras graban violento ataque con un martillo a dos mujeres asiáticas en Nueva York

Agencia EFE

05.05.2021

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó este martes que la unidad de crímenes de odio de la Policía estatal ayude en la investigación de un nuevo ataque contra asiáticos en el estado, lo que considera un acto "despreciable".



"Estoy disgustado por este violento ataque en Manhattan, el último crimen de odio aparentemente sin sentido y despreciable contra los estadounidenses de origen asiático en este estado", el hogar del mayor número de asiáticos en el país, indicó en un comunicado.



Cuomo se refirió a un incidente ocurrido el fin de semana en la zona turística de Times Square en el que una mujer de la comunidad asiática, grupo étnico que ha sido blanco en los últimos meses de constantes ataques tras la crisis por la pandemia de la covid-19, fue agredida con un martillo en la cabeza.

Un vídeo de una cámara de seguridad muestra a una mujer mientras le agredía y, según la Policía, le pedía que se quitara la mascarila, señalan medios de prensa locales.



Indican además que la víctima es una mujer de 31 años que fue llevada a un hospital por una laceración en la cabeza mientras que la mujer que le atacó huyó del lugar y es buscada por la Policía.



Otra asiática que le acompañaba, de 29 años, resultó ilesa en el ataque.



"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a quienes son vulnerables a estos ataques y para responsabilizar a los cobardes perpetradores con todo el peso de la ley", aseguró el demócrata.



"Estoy ordenando al Grupo de Trabajo de Crímenes de Odio de la Policía del estado que ofrezca su ayuda en la investigación de este violento ataque", afirmó.



Según la ONG "Stop AAPI Hate", entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se registraron en todo el país 3.795 incidentes de odio contra la comunidad asiática en EE.UU.

Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm