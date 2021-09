Aumentan a 42 los fallecidos por las inundaciones en el noreste de EE.UU.

Agencia EFE

02.09.2021

El número de fallecidos por las inundaciones causadas la madrugada de este jueves en el noreste de EE.UU. por los coletazos del huracán Ida aumentaron a 42 después de que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunciara que sólo en esa región habían muerto 23 personas.

"La mayoría de estas muertes fueron individuos que quedaron atrapados en sus vehículos por las inundaciones", dijo Murphy en Twitter.

I am saddened to report that, as of right now, at least 23 New Jerseyans have lost their life to this storm.



The majority of these deaths were individuals who got caught in their vehicles by flooding and were overtaken by the water.



Our prayers are with their family members.