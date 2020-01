Aumentan a 9 los muertos por coronavirus de China

24Horas.cl TVN

22.01.2020

Pekín, 22 ene (EFE).- Pekín, 22 ene (EFE).- El número de muertos por el nuevo coronavirus originario de China aumentó a nueve, y el de casos de contagios confirmados, a 440, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.



El viceministro de la Comisión Nacional de Sanidad de China, Li Bin, aseguró hoy en una rueda de prensa en Pekín que, a las 24.00 hora local del martes (16.00 GMT), 13 provincias habían confirmado un total de 440 casos de contagios, y el número de muertes era de nueve personas, todas ellas en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital.



