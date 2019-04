Aumentan a más de 100 los muertos por explosiones simultáneas en Sri Lanka

Agencia AFP

21.04.2019

Al menos 137 personas, incluidos nueve extranjeros, murieron en la serie de explosiones que golpeó este domingo tres iglesias y tres hoteles en Sri Lanka, anunció una fuente policial a la AFP.

Las autoridades, de forma oficial, han registrado por ahora 45 muertos, entre ellos nueve extranjeros, en Colombo, otras 67 en Negombo, una localidad situada al norte de la capital, y 25 más en Batticaloa, en el este del país.

Por su parte, el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, condenó los "ataques cobardes" contra tres iglesias y tres hoteles de lujo y dijo que su gobierno trabajaba para "contener la situación".

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.