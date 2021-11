Australia detecta sus 2 primeros casos de la variante Ómicron del COVID-19

24Horas.cl Tvn

28.11.2021

Australia confirmó este domingo sus dos primeros casos de la nueva variante Ómicron del COVID-19, considerada de riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras analizar la secuencia del virus de dos pasajeros provenientes del sur de África que habían dado positivo.



El Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur indicó en un comunicado que los dos viajeros, vacunados con la pauta completa y asintomáticos, llegaron a Sídney en un vuelo procedente de Doha, donde habían hecho escala tras salir desde un país del sur de África.



Los dos positivos han sido enviados a un centro de cuarentena al igual que los otros doce pasajeros que venían, vía Doha, de países de África meridional mientras que la tripulación y los 260 pasajeros restantes se consideran contactos de riesgo y deberán permanecer aislados.

