Autopsia independiente de George Floyd concluye que murió de “asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda”

01.06.2020

Una autopsia independiente, ordenada por la familia de George Floyd, señaló que su muerte habría sido un "homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda que condujo a una falta de flujo sanguíneo al cerebro”.

Según señalaron en un comunicado de prensa, el peso en la espalda, más las esposas y el posicionamiento en que mantenían a Floyd, fueron factores contribuyentes para afectar la capacidad del diafragma.

Según la información preliminar, el hombre de 46 años, habría fallecido en el lugar. El abogado de la familia Antonio Romanucci, dio a conocer la autopsia independiente a través de un comunicado.

"No solamente la rodilla sobre el cuello de George causó su muerte, sino además fue el peso de los otros dos oficiales de policía sobre su espalda, quienes no solo causaron pérdida de flujo sanguíneo hacia su cerebro, sino también la pérdida de aire” detalló.

Today's press conference in Minneapolis shares results of an independent autopsy done in the death of George Floyd. Our team is honored to participate in this very important case alongside highly respected civil rights attorney @AttorneyCrump - https://t.co/1qFtgiseYt