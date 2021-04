Autoridad sanitaria de Dinamarca se desmaya luego de anunciar suspensión definitiva de la vacuna de AstraZeneca

24Horas.cl Tvn

15.04.2021

Durante este miércoles, Dinamarca anunció que dejaría de usar la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 debido a los casos de trombos, convirtiéndose en el primer país en tomar dicha decisión.

Mediante una conferencia de prensa, el jefe de la Agencia Danesa de la Salud, Soren Brostrom, dio a conocer la determinación del gobierno respecto a la vacuna. "Hay un riesgo potencial de reacción entre la vacuna y un nivel bajo de glóbulos blancos. Sabemos que hay una conexión temporal entre una y 10 semanas después de la vacunación”, expresó.

Tras ello, la directora de farmacovigilancia de la Agencia Danesa de Medicamentos, Tanja Lund Erichsen, se desmayó en plena conferencia de prensa. Los presentes reaccionaron de inmediato para prestarle ayuda.

Según indicó TV2, el desmayo se habría debido a una baja de presión por pánico escénico.

Tanja Lund Erichsenm, the Director of Pharmacovigilance at the Danish Medicines Agency, faints while announcing #Denmark’s decision to completely abandon the rollout of AstraZeneca’s #COVID19 vaccine due to a risk of rare blood clots.https://t.co/9PHozXdnzb pic.twitter.com/2XCNDXWDlz