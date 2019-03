Autoridades cifran en al menos tres los muertos tras tiroteo en Holanda

Agencia AFP

18.03.2019

Tres personas murieron y 9 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht, dijo el alcade este lunes, precisando que las autoridades trabajan sobre la base de que fue un atentado terrorista.

"En este punto, podemos confirmar 3 muertes y 9 heridos, tres de ellos graves", dijo el alcade de Utrecht, Jan van Zanen, en un videocomunicado difundido en la red social Twitter.

Asimismo la policía holandesa busca a un hombre implicado en el tiroteo, identificado como Gökman Tanis de 37 años, donde además difundieron sus imágenes para que la gente que lo vea de aviso de inmediato.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k